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В ЕС опасаются немедленного прекращения помощи США Украине в случае победы Трампа, - Politico

Фото: Трамп может прекратить помощь Украине, опасаются в ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В европейских столицах опасаются возвращения Дональда Трампа в Белый дом. В случае его победы на президентских выборах помощь Украине от США может прекратиться в одночасье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Как отмечает издание, в европейских столицах формируется консенсус: возвращение главного разрушителя устоев придаст смелости Владимиру Путину, потенциально спровоцирует разрушительную торговую войну и усилит политические разногласия на всем континенте.

Обещание Трампа прекратить войну в Украине в течение 24 часов после прихода к власти воспринимается столь же серьезно.

"Помощь может прекратиться в одночасье, - сказал один европейский дипломат. - Путин захочет воспользоваться этим и сказать, что я забираю Донбасс, Крым, а затем подожду до следующего раза".

В Лондоне новое правительство Кира Стармера обеспокоено тем, что Трамп выбьет почву из-под ног Владимира Зеленского, сократив военную помощь Киеву или поставив ее в зависимость от немедленных мирных переговоров, которые подразумевают передачу территорий Москве. 

Возникают серьезные вопросы о том, как долго Украина сможет выстоять против войск Путина, без постоянной поддержки Вашингтона, отмечают издание.

Никто не думает, что у кандидата от Демократической партии, вице-президента Камалы Харрис, нет шансов, но ее избрание во многом станет продолжением статус-кво. Победа Трампа вызовет цунами паники на континенте, который в значительной степени потерял управление и уже с трудом справляется с двумя войнами на своей периферии, пишет Politico.

Напомним, выборы в США пройдут 5 ноября. Американцы выбирают между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом.

Подробнее о том, почему выборы в США важны для Украины, читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп