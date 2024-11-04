В ЕС опасаются немедленного прекращения помощи США Украине в случае победы Трампа, - Politico

Как отмечает издание, в европейских столицах формируется консенсус: возвращение главного разрушителя устоев придаст смелости Владимиру Путину, потенциально спровоцирует разрушительную торговую войну и усилит политические разногласия на всем континенте.

Обещание Трампа прекратить войну в Украине в течение 24 часов после прихода к власти воспринимается столь же серьезно.

"Помощь может прекратиться в одночасье, - сказал один европейский дипломат. - Путин захочет воспользоваться этим и сказать, что я забираю Донбасс, Крым, а затем подожду до следующего раза".

В Лондоне новое правительство Кира Стармера обеспокоено тем, что Трамп выбьет почву из-под ног Владимира Зеленского, сократив военную помощь Киеву или поставив ее в зависимость от немедленных мирных переговоров, которые подразумевают передачу территорий Москве.

Возникают серьезные вопросы о том, как долго Украина сможет выстоять против войск Путина, без постоянной поддержки Вашингтона, отмечают издание.

Никто не думает, что у кандидата от Демократической партии, вице-президента Камалы Харрис, нет шансов, но ее избрание во многом станет продолжением статус-кво. Победа Трампа вызовет цунами паники на континенте, который в значительной степени потерял управление и уже с трудом справляется с двумя войнами на своей периферии, пишет Politico.