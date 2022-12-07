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ЕС планирует ввести санкции против семьи Кадырова, - Bild

Фото: Рамзан Кадыров (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Европейский союз намерен ввести санкции против российских чиновников и политиков. В перечень также хотят добавить членов семьи так называемого "главы" Чечни Рамзана Кадырова.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Издание отмечает, что решение о введении санкций будет принято сегодня в Брюсселе. Сообщается, что Евросоюз внес в список ограничений двух дочерей и двоюродного брата Кадырова.

Так, Bild пишет, что Кадыров назначил свою старшую дочь 23-летнюю Айшат так называемым "министром культуры" в Чечне. К тому же, кроме пропагандистской работы на отца, Айшат также владеет модным брендом "Firdaws".

Отмечается, что всего в списке будет 136 человек, включая 20 депутатов Государственной думы России, 22 члена Совета Федерации РФ и три вице-премьера.

Санкции также коснутся десяти российских судей и семи чиновников и российских губернаторов, причастных к депортации детей. В списке также числится 31 офицер, ответственный за ракетные обстрелы по украинским объектам и инфраструктуре.

Напомним, разведка сообщала, что Кадыров усиливает власть чеченцев на временно оккупированном Донбассе.

Кроме того, Financial Times раскрыл подробности девятого пакета санкций ЕС против России.

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Российская ФедерацияКадыровЧечняЕвросоюз