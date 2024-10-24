ЕС планирует поднять пошлины на продовольствие и удобрения из РФ и Беларуси, - Bloomberg

По данным агентства, несколько государств-членов, стремящихся ограничить доходы Москвы, призывают блок ввести масштабные пошлины на импорт сельскохозяйственной и рыбной продукции из России и Беларуси в ЕС в дополнение к более высоким пошлинам на зерновые, установленным ранее в этом году.

Другие призвали к осторожности, попросив сначала оценить влияние любых мер на европейский импорт и цены на продовольствие, сообщили анонимные источники Bloomberg.

Как отмечает агентство, торговые меры не всегда требуют поддержки всех государств-членов, в отличие от санкций. ЕС все еще анализирует, на какие товары он может нацелиться. Любой шаг в отношении удобрений, вероятно, будет приветствоваться европейской отраслью, которая лоббирует большую защиту.

Тем не менее, как сообщил один из источников, сроки введения новых пошлин пока неясны, учитывая юридические и политические препятствия.

Россия является крупнейшим в мире экспортером удобрений с долей рынка 18%. Хотя отрасль не находится под санкциями, она была вынуждена сократить экспорт в связи с российским вторжением на Украину в 2022 году из-за проблем с логистикой и платежами. С тех пор экспорт восстановился, и в этом году ожидается достижение рекордного уровня 2021 года, согласно данным Российской ассоциации производителей удобрений.

На сельское хозяйство, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство в первом полугодии текущего года пришлось около 2% валового внутреннего продукта России.

Новые санкции

Отдельно, источников, идет работа над новым пакетом санкций. Но широкий набор мер, возможно, придется отложить до окончания председательства Венгрии в ЕС, поскольку Будапешт блокирует большинство действий, связанных с Россией. Польша принимает председательство в новом году.

По словам источников, на этой неделе несколько правительств обратились к Еврокомиссии с просьбой рассмотреть возможность введения более узких ограничений, например, включить в список больше судов, нарушающих санкции и перевозящих российскую нефть, и использовать новый режим ЕС для выявления лиц, распространяющих дезинформацию.