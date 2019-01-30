ЄС планує спростити візовий режим для коротких поїздок

Євросоюз готує новий візовий кодекс

Европейский союз планирует упростить визовый режим для коротких поездок, связав его с готовностью других стран сотрудничать в миграционной политике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что вчера, 29 января, Европарламент и Совет Евросоюза достигли пока официально не оформленного соглашения о новом визовом кодексе ЕС, который предусматривает новые правила для коротких поездок. Предполагается, что реформа упростит туристические и деловые поездки и будет способствовать борьбе с нелегальной миграцией.

В частности, заявление на визу можно будет подавать за 6 месяцев до поездки (сейчас за 3 месяца), цена визы возрастет с 60 до 80 евро. Также будет прямая связь между скоростью и ценой визовых услуг и готовностью страны, которая выдает визу, к сотрудничеству с ЕС в миграционной политике.

Данное соглашение должен поддержать Европарламент, после чего оно поступит на утверждение в Совет ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что безвизовым режимом с Евросоюзом за полтора года воспользовались 2 млн украинцев.

Отметим, ранее также Украина подписала соглашение о безвизе с Уругваем.