ЄС планує організувати місію з навчання та допомоги ЗСУ, - Боррель

ЄС розглядає можливість організації місії з навчання та допомоги для українських військових у сусідніх країнах. Пропозиція буде обговорюватися наступного тижня в Празі на засіданні Ради міністрів ЄС.

Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференція Quo Vadis Europe.

"Це буде не в Україні, а в сусідніх країнах, де вже є навчальні місії. Я сподіваюся, що він буде схвалений", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Міністр оборони Нової Зеландії Пені Енаре підтвердив відправку до Британії військових інструкторів для навчання солдатів з України.

Крім того, Естонія відправить військових інструкторів до Британії для навчання солдатів з України.