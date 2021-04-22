ЄС планує до 2030 року скоротити викиди на 55%

Країни ЄС прийняли новий кліматичний закон, згідно з яким до 2030 року планують скоротити викиди вуглекислого газу в атмосферу принаймні на 55%, у порівнянні з рівнем кінця 20 століття. Спочатку в Європарламенті наполягали на скороченні викидів на 60%.
Про це повідомляє BBC.
Ухвалення закону відбулося напередодні саміту з питань клімату, до якого приєднаються близько 40 світових лідерів, зокрема президент США Джо Байден. Саміт проходитиме 22-23 квітня.
"Наша політична прихильність тому, аби стати першим кліматично нейтральним континентом до 2050 року, отримала легальну форму. Закон про клімат ставить ЄС на "зелений" шлях заради цілого покоління", - заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Вже у червні Єврокомісія представить пакет документів щодо клімату, щоб забезпечити досягнення декларованих цілей.
Нагадаємо, у відкритому листі Федерації роботодавців України (ФРУ) йшлось про те, що податок на викиди СО2, який платять українські підприємства, має спрямовуватись на модернізацію промисловості. Це дозволить Україні скоротити викиди парникових газів, зберегти свої підприємства і примножити робочі місця.
Водночас у відкритому листі до прем’єр-міністра Денису Шмигалю, який підписали низка промисловців, йшлось про те, що нова редакція проекту закону № 4167 "Про запобігання, зменшення та контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності" вимагає настільки великих інвестицій, що, у разі його прийняття, переважна частина українських промислових підприємств опиниться під ризиком повної зупинки виробництва та закриття. Законопроект не може виноситися на розгляд у поточному вигляді і має бути доопрацьований.