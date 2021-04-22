ЄС планує до 2030 року скоротити викиди на 55%

Країни ЄС прийняли новий кліматичний закон, згідно з яким до 2030 року планують скоротити викиди вуглекислого газу в атмосферу принаймні на 55%, у порівнянні з рівнем кінця 20 століття. Спочатку в Європарламенті наполягали на скороченні викидів на 60%.

Про це повідомляє BBC.

Ухвалення закону відбулося напередодні саміту з питань клімату, до якого приєднаються близько 40 світових лідерів, зокрема президент США Джо Байден. Саміт проходитиме 22-23 квітня. "Наша політична прихильність тому, аби стати першим кліматично нейтральним континентом до 2050 року, отримала легальну форму. Закон про клімат ставить ЄС на "зелений" шлях заради цілого покоління", - заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вже у червні Єврокомісія представить пакет документів щодо клімату, щоб забезпечити досягнення декларованих цілей.