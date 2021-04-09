ФРУ закликала прем’єра спрямувати екоподаток на модернізацію промпідприємств

Податок на викиди СО2, який платять українські підприємства, має спрямовуватись на модернізацію промисловості. Це дозволить Україні скоротити викиди парникових газів, зберегти свої підприємства і примножити робочі місця.

Про це йдеться у відкритому листі Федерації роботодавців України (ФРУ) до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Як сказано у листі, пропозиція Міністерства енергетики стимулювати розвиток відновлювальної енергетики шляхом збільшення податку на викиди СО2 викликає обгрунтовану стурбованість українського бізнесу, адже завдасть промисловості непоправної шкоди.

Федерація підкреслює: держава повинна взяти на себе виконання своїх зобов’язань перед "зеленими" інвесторами, а не перекладати відповідальність на промисловість. Дефіцит у розрахунках має бути профінансований за шляхом випуску зелених євробондів в ЄС під мінімальні відсотки, адже без системної допомоги ЄС Україна не зможе досягти цілей зі скорочення викидів СО2.

"Податок на СО2 необхідно направити на модернізацію українських підприємств. Головним чином - шляхом надання можливості цим підприємствам використовувати більшу частину цього податку на інвестиційні проєкти з енергоефективності, що дозволить зберегти українську промисловість і робочі місця у довгостроковій перспективі", - наголошують у ФРУ.

У Федерації нагадують: зараз податки за викиди СО2 зараховуються до загального фонду держбюджету і витрачаються на будь-які цілі. Водночас Україна збирається взяти на себе зобов’язання до 2030 року скоротити викиди парникових газів до 35% від рівня 1990 року. На це, на оцінками експертів, країні потрібно 379 млрд євро, в тому числі для промисловості - до 37 млрд євро.

Зрозуміло, що у нинішній економічній ситуації у промисловості немає таких джерел для інвестицій: у 2020 році ВВП України впав на 4%, а збитки промислових підприємств склали понад 45 мільярдів гривень.

"Щоб виконати зобов’язання по скороченню викидів та зберегти українську промисловість, необхідно провадити ефективну державну політику, яка буде враховувати інтереси всіх галузей економіки, передбачати залучення інвестицій в українську промисловість та державну допомогу українським підприємствам", - наголошують у ФРУ.