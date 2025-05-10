ua en ru
Сб, 10 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

ЕС поддержал 30-дневное перемирие: теперь очередь за Россией

Суббота 10 мая 2025 04:00
UA EN RU
ЕС поддержал 30-дневное перемирие: теперь очередь за Россией Фото: глава дипломатии ЕС Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Европейский союз призвал Россию полностью прекратить огонь в Украине минимум на 30 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Мы присоединяемся к Украине и международным партнерам, включая США, призывая к полному, безусловному прекращению огня на срок не менее 30 дней. Теперь Россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира", - написала чиновница.

Также Каллас прикрепила фото заявления от имени ЕС, в котором призыв описан более обширно.

В частности, там сказано, что Евросоюз остается непоколебимым в своей приверженности к всеобъемлющему, справедливому и срочному миру в Украине, который основан на принципах устава ООН и международного права. Блок также приветствует все усилия, которые направлены на достижение такого мира.

"Пауза в боевых действиях могла бы стать жизненно важным шагом к уменьшению страданий гражданского населения и созданию условий для проведения конструктивных переговоров о подлинном мире, направленных на прекращение агрессивной войны России и восстановление всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", - говорится в заявлении.

Также в конце сказано, что как и раньше, сейчас Россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира.

ЕС поддержал 30-дневное перемирие: теперь очередь за РоссиейФото: заявление ЕС с призывом к безусловному 30-дневному прекращению огня в Украине (x.com/kajakallas)

Последний шанс для России

Напомним, вчера агентство Reuters писало, что ЕС и США почти завершили согласование предложения о 30-дневном прекращении огня в Украине. В случае, если будет отказ, это будет означать совместный ввод новых санкций против России.

При этом источник сообщил о дискуссиях. В частности, объявлять ли перемирие в одностороннем порядке, либо же представлять Москве короткое время для регулирования.

"В ближайшие часы и дни может произойти объявление о прекращении огня на 30 дней или на отдельные части, что все еще обсуждается", - сказал собеседник.

Явлется ли публикация Каллас тем, о чем писало Reuters, пока не совсем понятно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Мирные переговоры Перемирие России и Украины Режим прекращения огня Война в Украине
NEWS
РФ ударит в любой момент. США предупредили об угрозе массированной атаки на Украину
РФ ударит в любой момент. США предупредили об угрозе массированной атаки на Украину
DAILY
Юлия Свириденко: Фонд восстановления с США – это о коммерции, а не о политике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Юлия Свириденко: Фонд восстановления с США – это о коммерции, а не о политике