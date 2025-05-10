ЕС поддержал 30-дневное перемирие: теперь очередь за Россией
Европейский союз призвал Россию полностью прекратить огонь в Украине минимум на 30 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы дипломатии ЕС Каи Каллас.
"Мы присоединяемся к Украине и международным партнерам, включая США, призывая к полному, безусловному прекращению огня на срок не менее 30 дней. Теперь Россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира", - написала чиновница.
Также Каллас прикрепила фото заявления от имени ЕС, в котором призыв описан более обширно.
В частности, там сказано, что Евросоюз остается непоколебимым в своей приверженности к всеобъемлющему, справедливому и срочному миру в Украине, который основан на принципах устава ООН и международного права. Блок также приветствует все усилия, которые направлены на достижение такого мира.
"Пауза в боевых действиях могла бы стать жизненно важным шагом к уменьшению страданий гражданского населения и созданию условий для проведения конструктивных переговоров о подлинном мире, направленных на прекращение агрессивной войны России и восстановление всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", - говорится в заявлении.
Также в конце сказано, что как и раньше, сейчас Россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира.
Фото: заявление ЕС с призывом к безусловному 30-дневному прекращению огня в Украине (x.com/kajakallas)
Последний шанс для России
Напомним, вчера агентство Reuters писало, что ЕС и США почти завершили согласование предложения о 30-дневном прекращении огня в Украине. В случае, если будет отказ, это будет означать совместный ввод новых санкций против России.
При этом источник сообщил о дискуссиях. В частности, объявлять ли перемирие в одностороннем порядке, либо же представлять Москве короткое время для регулирования.
"В ближайшие часы и дни может произойти объявление о прекращении огня на 30 дней или на отдельные части, что все еще обсуждается", - сказал собеседник.
Явлется ли публикация Каллас тем, о чем писало Reuters, пока не совсем понятно.
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