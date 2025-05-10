ЕС поддержал 30-дневное перемирие: теперь очередь за Россией

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Мы присоединяемся к Украине и международным партнерам, включая США, призывая к полному, безусловному прекращению огня на срок не менее 30 дней. Теперь Россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира", - написала чиновница.

Также Каллас прикрепила фото заявления от имени ЕС, в котором призыв описан более обширно.

В частности, там сказано, что Евросоюз остается непоколебимым в своей приверженности к всеобъемлющему, справедливому и срочному миру в Украине, который основан на принципах устава ООН и международного права. Блок также приветствует все усилия, которые направлены на достижение такого мира.

"Пауза в боевых действиях могла бы стать жизненно важным шагом к уменьшению страданий гражданского населения и созданию условий для проведения конструктивных переговоров о подлинном мире, направленных на прекращение агрессивной войны России и восстановление всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", - говорится в заявлении.

Также в конце сказано, что как и раньше, сейчас Россия должна продемонстрировать свою готовность к достижению мира.

Фото: заявление ЕС с призывом к безусловному 30-дневному прекращению огня в Украине (x.com/kajakallas)