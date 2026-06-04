В ЕС подсчитали масштабную волну будущих увольнений: кто под угрозой

Брюссель готовит болезненный отчет, ведь страны ЕС могут столкнуться с массовым сокращением персонала уже в ближайшее время. Главные причины - заоблачные цены на энергоносители и радикальный зеленый переход.

Экономика находится под давлением из-за американо-израильской войны в Иране, которая продолжает толкать цены на нефть вверх. Прогнозы Комиссии на 2026 год неутешительны: высокая стоимость топлива поставит под удар 560 000 рабочих мест. Сильнее всего пострадают строительство, металлургия и химия. Транспортная отрасль также оказалась в зоне риска.

Что с автопромом в ЕС?

Автомобильный сектор переживает сейчас тяжелые времена, особенно в Германии. Еврокомиссия оценивает угрозу в 600 000 рабочих мест. Производители не успевают за изменениями: переход от двигателей внутреннего сгорания к электрокарам оказался болезненным.

Китай также действует очень агрессивно. Конкуренция с востока уничтожает местные заводы. Другие отрасли тоже лихорадит. В производстве аккумуляторов под угрозой 85 000 позиций.

Солнечная энергетика может потерять 59 000 работников. Даже сталелитейная промышленность сокращает штаты. Брюссель признает, что Европа теряет позиции в стратегических отраслях.

Деньги и технологии не спасут ситуацию сами по себе. Работодатели жалуются на катастрофический дефицит кадров. 77 процентов европейских компаний называют нехватку специалистов главным препятствием для инвестиций.

Брюссель планирует инвестировать в человеческий капитал

Теперь инвестиции в людей - это приоритет. ЕС впервые вводит проверку образовательных систем в странах-членах. Брюссель потребует от правительств больше вкладывать в обучение взрослых и STEM-дисциплины.

Однако ситуация с безработицей ухудшается. Ранее прогнозировали 5,8 процента на 2027 год, а теперь ожидают 6 процентов. Государственные долги также растут. Бюджетный дефицит всех стран ЕС увеличится до 3,6 процента ВВП.

Каждый двенадцатый работник в Европе уже сейчас находится за чертой бедности. Брюссель призывает к срочным реформам социальной защиты. Болгария уже получила строгое предупреждение из-за своих расходов. Германия и Эстония пока держатся, но их состояние тоже под пристальным наблюдением.