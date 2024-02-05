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В ЕС подготовили полный драфт программы о 50 млрд евро для Украины, - Свириденко

Фото: Юлия Свириденко, первый вице-премьер, министр экономики Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Евросоюзе подготовили полный драфт программы Ukraine Facility, в рамках которой Украине предоставят 50 млрд евро. Сейчас обсуждается утверждение текста.

Об этом заявила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

"Полный драфт программы (Ukraine Facility - ред.)  уже готов, и сейчас идет триалог между Европейским советом, Еврокомиссией и Европейским парламентом по его окончательному утверждению", - рассказала Свириденко. 

По ее словам, план включает 144 показателя, 45 из которых Украина хочет достичь в 2024 году.

При этом реализация средств будет проходить по трем компонентам:

  • 39 млрд евро - прямая поддержка бюджета;
  • 8 млрд евро - техническая поддержка;
  • 3 млрд евро -  покрытие процентов по кредитам в рамках программы.

В 2024 году наша страна рассчитывает получить первые 18 млрд евро. 

50 млрд евро для Украины

Напомним, 1 февраля лидеры стран Евросоюза в ходе саммита поддержали предоставление Украине 50 млрд евро финансовой помощи до 2027 года. 

Передача средств будет происходить в рамках программы Ukraine Facility. Также наша страна обязывается выполнить ряд структурных изменений для того, чтобы деньги продолжали поступать.

Для того, чтобы программа вступила в силу, ее еще должны утвердить ведомства ЕС. 

Украина рассчитывает получить первые средства уже в марте 2024 года, заявляла недавно Свириденко. 

 

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