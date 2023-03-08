ЕС подготовит более 11 тысяч украинских военных к концу марта, - Боррель

Военная миссия Евросоюза подготовит более 11 тысяч украинских военнослужащих к концу марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.
Еще 30 тысяч военных вооруженных сил Украины планируют подготовить в рамках миссии Европейского союза до конца года.
"Наша миссия подготовит более 11 тысяч человек к концу марта", – сказал Боррель.
По его словам, миссия Европейского союза подготовит экипажи для танков, поставленных в Украину от стран-членов НАТО. Также он предложил план по трем пунктам по поставкам снарядов Украине на 2 млрд евро.
"Речь идет о поставках из существующих запасов, для чего я предлагаю выделить из Европейского фонда мира 1 млрд евро, второй шаг - совместные закупки боеприпасов калибра 155 мм, на что должно быть выделено еще 1 млрд евро, и перевод нашей промышленности в режим военного положения ", - сказал Боррель.
Он надеется, что его инициатива будет утверждена на плановой совместной встрече министров обороны и иностранных дел ЕС 20 марта в Брюсселе. Также он добавил, что ЕС предпочитает, чтобы вооружения проводились в Европе, но для срочных поставок Украине закупать снаряды можно где угодно.
Ранее сообщалось, что Боррель призвал направить деньги из фондов ЕС на закупку боеприпасов для Украины.
В декабре Боррель посетил украинских военных, которые приступили к тренировкам в рамках миссии Европейского союза.
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