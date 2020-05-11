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Рада ЄС затвердила політику щодо Східного партнерства

Новини » Суспільство     11.05.2020 - 23:29
Рада ЄС затвердила політику щодо Східного партнерства
Ілюстративне фото (csamir.com)

Документ стосується політики Східного партнерства після 2020 року

Рада Європейського союзу затвердила висновки про політику Східного партнерства після 2020 року, в яких підтвердила її стратегічне значення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням сайт Ради ЄС.

У висновках відзначаються "значні досягнення Східного партнерства", а також Рада ЄС підтверджує свій "підхід, заснований на стимулюванні і умовах, як засіб заохочення країн Східного партнерства до продовження реформ і нарощуванню зусиль у цьому напрямку".

"Рада підтверджує, що нинішня політична основа, включаючи "20 результатів до 2020 року", є чинною і приносить відчутні результати та користь людям. Рада також підкреслює важливість майбутнього Східного партнерства як стратегічної, амбітної, гнучкої та всеохоплюючої основи для співробітництва, що дозволяє учасникам спільно вирішувати загальні і глобальні завдання в широкому спектрі областей, особливо у нинішньої безпрецедентної ситуації, викликаної пандемією COVID-19", - йдеться в повідомленні.

В Facebook місії України при ЄС привітали ухвалення висновків Ради ЄС.

"Україна з нетерпінням очікує амбітного 6-го Саміту СП, на якому повинні бути затверджені стратегічні цілі на майбутнє", - зазначив глава Місії України в ЄС Микола Точицький.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 7 травня у телефонній розмові зі своїм польським колегою Яцеком Чапутовичем обговорив підготовку до шостого саміту Східного партнерства.

Раніше РБК-Україна писало, що Київ запропонував укласти угода про Спільний авіаційний простір з Європейським союзом під час саміту Східного партнерства. Підписання угоди обговорювався під час телефонної розмови керівників урядів України і Хорватії.

Теги Новини України Рада Європи
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