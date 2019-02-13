ЄС очікує від РФ надання належної медичної допомоги пораненим морякам

Також у ЄС вимагають від РФ надання доступу консульським працівникам до моряків

Украинский омбудсмен Людмила Денисова в Брюсселе провела встречу с директором Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ Люком Девином и начальником отдела РФ Дирком Шубелем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение, опубликованное в Facebook.

Она сообщила, что во время разговора европейские дипломаты заверили, что Европейский союз занимает четкую позицию относительно украинских военнопленных. В частности, политики убеждены, что украинские моряки имеют право на защиту в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

ЕС ожидает от России предоставление надлежащей медицинской помощи раненым морякам и беспрепятственного доступа к ним консульских сотрудников.

Кроме того, основным требованием к РФ от Евросоюза остается немедленное и безусловное освобождение 24 захваченных военнопленных моряков.

Стороны также обсудили вопрос освобождения украинских политзаключенных и предоставление им немедленной медицинской помощи.

Также Девин сообщил, что недавно его представители встретились с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Напомним, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила в СИЗО "Лефортово" украинских военнопленных моряков Андрея Эйдера, Василия Сороку и Андрея Артеменко, захваченных в Керченском проливе.