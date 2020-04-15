В ЄС відреагували на рішення Трампа призупинити фінансування ВООЗ

Глава європейського парламенту Жозеп Боррель стурбований рішенням президента США Дональда Трампа щодо призупинення фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) під час пандемії коронавірусу. Про це він написав у своєму Twitter.

Борель вважає, що немає причин для припинення фінансування ВООЗ.

"Глибоко шкодую про рішення США припинити фінансування ВООЗ. Немає жодних причин, які б виправдовували цей крок у той момент, коли їх зусилля потрібні як ніколи, щоб допомогти стримати та пом'якшити пандемію коронавірусу",- написав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив, що винні в поширенні коронавірусу COVID-19 понесуть відповідальність, але в першу чергу необхідно зосередитися на відновленні світової економіки.

Крім того, сенатор-республіканець США Березня Максаллі заявила, що генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус допоміг Китаю приховувати справжні дані про поширення коронавірусу.