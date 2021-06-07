ЄС відкриває кордони: які документи необхідні для подорожей

Раніше цей показник становив 25 інцидентів на 100 тисяч населення. Крім цього, зберігається умова про норму підтверджених випадків - не вище 4% позитивних тестів.

"Для таких країн, як Україна, які не вписуються в ці пороги, буде альтернатива. Зараз Євросоюз закінчує фінальні приготування до запуску єдиного ковідного сертифіката, який спростить переміщення всередині блоку", - наголошується у статті.

Остаточне затвердження документа заплановане на пленарній сесії Європарламенту 7-10 червня. У ЄС сподіваються запустити їх вже з 1 липня.

"Сертифікат EU Digital COVID Certificate (раніше називався Digital Green Certificate) буде сприяти безпечному вільному пересуванню під час пандемії", - розповіли РБК-Україна у відділі преси та інформації Представництва ЄС в Україні.

У Представництві ЄС в Україні пояснили, що сертифікат може використовуватися у всіх державах-членах ЄС, а також в Ісландії, Ліхтенштейні та Норвегії. Крім того, зараз тривають переговори про їх використання Швейцарією.

ЄС також планує визнавати аналогічні сертифікати від третіх країн, якщо вони відповідають їх стандартам. Для сумісності так званих "ковід-паспортів", які будуть вводити як у ЄС, так і за межами блоку, до їх розробки залучили Всесвітню організацію охорони здоров'я.

Зазначено, що в сертифікат вноситимуть кілька видів інформації, щоб не допустити дискримінації людей. Перший - підтвердження повної вакцинації від COVID-19, яким саме препаратом і коли.

"Якщо людина поки не змогла отримати щеплення, це не означає, що шлях до Євросоюзу для неї закритий. Для сертифіката також підійде інформація про негативний тест на коронавірус за 72 години до поїздки або тест про наявність антитіл, проведений протягом півроку", - сказано в матеріалі.

Він буде в електронній або паперовій формі з QR-кодом, який допоможе підтвердити справжність ковід-карти. Для перевірки цифрових підписів у документі Євросоюз створює систему зв'язку баз даних всіх країн блоку. Сертифікат буде дійсний протягом 12 місяців. На практиці мова йде про три різні сертифікати, стверджують у Європарламенті.