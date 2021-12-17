ЄС відключить Росію від SWIFT у разі повномасштабного вторгнення в Україну, - FT

Російські банки планують відключити від мережі SWIFT, якщо Кремль вдасться до повномасштабного вторгнення в Україну. Відповідне рішення є частиною санкцій від ЄС.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
В першу чергу, санкції Євросоюзу будуть націлені проти приватних російських банків й передбачатимуть обмеження на експорт певних технологій до Росії. Йдеться про обмеження у хімічній й телекомунікаційній промисловостях.
Водночас санкції будуть введені й проти олігархів, однак наразі їх імена ще невідомі.
Як відзначають представники уряду Німеччини, наразі немає конкретних обмежень, оскільки невідомо яких збитків санкції проти Росії можуть завдати й самому ЄС.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, Євросоюз готовий ввести санкції, які дорого обійдуться Російській Федерації, якщо вона вдасться до повномасштабного вторгнення на територію України.
Водночас за словами голови Європейської ради Шарля Мішеля, єдину позицію щодо агресії Росії проти України озвучать на саміті ЄС.