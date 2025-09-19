ЕС откажется от российского сжиженного газа на год раньше, - Reuters

Как сообщили источники, это будет сделано в рамках 19-го пакета санкций против Москвы.

Отказ от газа

Европейский Союз готовит меры для ускоренного отказа от российского сжиженного природного газа. Решение обсуждается всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп призвал ЕС активнее ограничивать энергетическую торговлю Москвы.

Еврокомиссия рассматривает возможность включить в новый пакет санкций пункт о прекращении импорта всего российского СПГ раньше конца 2027 года. Этот срок изначально был целевым для ЕС. По данным Bloomberg, предложения могут быть представлены уже в пятницу 19 сентября.

RePowerEU и возможные поправки

Кроме санкционного пакета, рассматривается вариант ускорить отказ от российского газа через поправки к плану RePowerEU. Этот документ был разработан в 2022 году для снижения зависимости от энергетики Москвы.

"С тех пор как мы представили план RePowerEU в 2022 году, мы говорили, что отказ от российской энергии лучше осуществить скорее, чем позже", - отметила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Давление со стороны США

Администрация Трампа призывает Европу быстрее сокращать импорт российских энергоресурсов. Вашингтон также настаивает на введении тарифов до 100% для Индии и Китая из-за их закупок российской нефти.

Однако многие страны ЕС выступают против подобных мер. Поэтому Еврокомиссия сосредоточила внимание именно на российском СПГ как наиболее реалистичной цели для ограничений.

Рынок и поставки

По прогнозам, глобальный рынок газа во второй половине следующего года перейдет в состояние профицита. Это снизит риск дефицита для Европы и поможет избежать скачков цен на фоне отказа от российского газа.

США неоднократно выражали готовность увеличить поставки СПГ в Европу. В последние годы ЕС ежегодно импортировал около 50 млрд кубометров американского газа, а соответствующая инфраструктура создана примерно в 12 странах.

Контракты и планы ЕС

В рамках недавней торговой сделки ЕС обязался закупить у США энергоресурсов на 750 млрд долларов в течение трех лет. Поставки СПГ стали ключевым элементом этого соглашения.

Несмотря на сокращение газовых потоков из России после вторжения в Украину, в 2024 году российский газ все еще занимал около 19% от общего импорта ЕС. Крупнейшими импортерами СПГ остаются Испания, Бельгия и Франция.

Политические процедуры

Для включения СПГ в пакет санкций необходимо единогласие всех стран ЕС. Однако изменения в рамках плана RePowerEU могут быть приняты квалифицированным большинством голосов.

"Европа проделала огромную работу и добилась успеха в сокращении зависимости от российской энергии и газа", - заявил глава совета министров финансов зоны евро Пасхаль Донохью.

По его словам, Еврокомиссия намерена ускорить снижение зависимости от Москвы, и усилия в этом направлении будут предприняты.