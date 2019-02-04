ЄС відмовився повертатися до переговорів по Brexit

ЄС готовий працювати над альтернативними рішеннями тільки під час перехідного періоду
Главный переговорщик ЕС по вопросу Brexit Мишель Барнье заявил, что Евросоюз не вернется к обсуждению условий сделки по Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Барнье.
"Мы придерживаемся единого мнения, что вопрос о сделке по выходу Британии из ЕС не может быть снова открыт. Страховочный план - единственное рабочее решение по ирландской границе на сегодняшний день. ЕС готов работать над альтернативными решениями во время переходного периода", - написал он.
Ранее сообщалось, что у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй есть новые идеи и поддержка британских парламентариев для возобновления переговоров с ЕС по Brexit.
Отметим, евродепутат от польской партии "Право и справедливость" Рышард Чарнецкий заявил, что Британия выйдет из ЕС (Brexit) на 9 месяцев позже, чем планировалось.
РБК-Украина писало, что Еврокомиссия приняла решение по комплексу чрезвычайных мер на случай сценария Brexit без соглашения по образовательной программе Erasmus+, по координации социального обеспечения из бюджета ЕС.