ЄС відмовився повертатися до переговорів по Brexit

ЄС готовий працювати над альтернативними рішеннями тільки під час перехідного періоду

Главный переговорщик ЕС по вопросу Brexit Мишель Барнье заявил, что Евросоюз не вернется к обсуждению условий сделки по Brexit. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Барнье.

"Мы придерживаемся единого мнения, что вопрос о сделке по выходу Британии из ЕС не может быть снова открыт. Страховочный план - единственное рабочее решение по ирландской границе на сегодняшний день. ЕС готов работать над альтернативными решениями во время переходного периода", - написал он.

Также канцлер Германии Ангела Меркель не поддерживает инициативы пересмотра соглашения по Brexit. "Пересмотр соглашения между Брюсселем и Лондоном не значится в повестке дня", - сказала Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Токио.

Ранее сообщалось, что у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй есть новые идеи и поддержка британских парламентариев для возобновления переговоров с ЕС по Brexit.

Отметим, евродепутат от польской партии "Право и справедливость" Рышард Чарнецкий заявил, что Британия выйдет из ЕС (Brexit) на 9 месяцев позже, чем планировалось.

РБК-Украина писало, что Еврокомиссия приняла решение по комплексу чрезвычайных мер на случай сценария Brexit без соглашения по образовательной программе Erasmus+, по координации социального обеспечения из бюджета ЕС.