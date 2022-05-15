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ЄС може обмежити ціни на газ на випадок перебоїв поставок з Росії, - Bloomberg

Фото: ціни на газ в Європі можуть бути обмежені через Росію (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Європейський союз може обмежити ціни на природний газ, щоб уникнути високих витрат, якщо Росія значно обмежить або перекриє поставки. Єврокомісія планує заходи втручання на енергетичному ринку в рамках пакету заходів щодо заміни імпорту російського газу після вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з проектом документа, Єврокомісія має намір рекомендувати домовитися про загальні принципи, щоб підготуватися до регіональної або загальноєвропейської надзвичайної ситуації, коли газові ринки більше не можуть відповідати попиту і пропозиції. Заходи повинні бути тимчасовими і не застосовуватися після початку червня 2023 року.

Стурбованість з приводу поставок газу чинить тиск на європейські енергетичні ринки, оскільки Москва відповідає на заходи ЄС своїми власними обмеженнями проти деяких газових компаній в регіоні. Невизначеність щодо того, як імпортери з ЄС повинні платити за російський газ, щоб уникнути порушення санкцій, також була проблемою протягом декількох тижнів.

Введення максимальної регульованої ціни в надзвичайній ситуації буде обмежено її тривалістю, а ринкова ціна повинна використовуватися якомога довше, йдеться в проекті комісії. Документ все ще може змінитися до прийняття, запланованого на 18 травня.

"Однією з можливостей було б обмежити ціноутворення під час цього сценарію зриву, обмеживши ціну на європейських газових біржах, але така цінова стеля в цілому може бути введена по-різному і може втрутитися на різних рівнях ланцюжка створення вартості газу", - йдеться в документі комісії.

Нагадаємо, за даними Ради економічного аналізу Франції, повна заборона на імпорт енергоресурсів з Росії може в середньому призвести до втрати валового національного доходу країн ЄС у розмірі 0,2-0,3%. Це становить 100 євро на дорослу людину.

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