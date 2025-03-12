ЕС объявил об ответных мерах на тарифную войну Трампа

Объявление было сделано 12 марта через несколько часов после того, как администрация США ввела 25%-ные пошлины на импорт стали и алюминия в ходе масштабной эскалации торговой войны между двумя давними союзниками. ЕС немедленно начнет консультации с государствами-членами, а принятие пошлин ожидается в середине апреля.

"Европейский Союз должен действовать, чтобы защитить потребителей и бизнес. Контрмеры, которые мы принимаем сегодня, сильны, но пропорциональны", - заявила в своем заявлении президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

ЕС нацелится на американскую стальную и алюминиевую продукцию, а также текстиль, сельскохозяйственную продукцию и бытовую технику. Согласно заявлению, ЕС также нанесет удар по товарам, ставшим предметом его предыдущей торговой войны с Трампом, таким как лодки, бурбон и мотоциклы.

Кроме того, Трамп объявил о введении пошлин с начала апреля на определенные товары, включая европейские автомобили.

Глава торговли ЕС Марош Шефчович отправился в Вашингтон в прошлом месяце, чтобы попытаться найти дружественное решение с высокопоставленными членами команды Трампа, включая министра торговли США Говарда Лютника. Он предложил снизить пошлины на промышленные товары, включая автомобили, что является одним из давних требований Трампа, и увеличить импорт США сжиженного природного газа и оборонных товаров.

"Администрация США, похоже, не намерена заключать сделку", - заявил Шефчович 10 марта. "Поскольку США следят за своими интересами, то же делает и ЕС", - сказал он, добавив, что блок "всегда будет защищать европейские предприятия, рабочих и потребителей от неоправданных тарифов, потому что мы знаем, что они не ожидают от нас меньшего".

Ранее Брюссель заявлял, что ответит на любые действия США быстро и пропорционально, и в течение нескольких месяцев работал над различными списками товаров, подлежащих санкциям, включая политически чувствительные продукты из определенных округов США, которые нанесут больший экономический ущерб экономике США, чем европейской.

Тарифные войны

Для ЕС борьба за американские тарифы на металлы началась в 2018 году во время первого срока Трампа, когда США ввели пошлины на экспорт стали и алюминия, ссылаясь на проблемы национальной безопасности.

Блок из 27 стран принял ответные меры, введя ответные пошлины против политически чувствительных компаний, включая мотоциклы Harley-Davidson Inc. и джинсы Levi Strauss & Co.

Обе стороны договорились о временном перемирии в 2021 году, когда США частично сняли свои меры и ввели ряд тарифных квот, при превышении которых на металлы налагаются пошлины, в то время как ЕС заморозил все свои ограничительные меры.