ЄС офіційно продовжив заборону на поставки зброї до Білорусі

Ілюстративне фото (European Union 2015 - European Parliament)

Ембарго відносно Білорусі продовжили ще на один рік

Європейський союз офіційно ще на один рік продовжив ембарго на постачання зброї до Білорусі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

Зазначимо, введене в 2011 році ембарго не передбачає жодних нових винятків. Раніше при перегляді санкцій проти Білорусі Угорщина домоглася дозволу на постачання до Білорусі біатлонних гвинтівок та інших видів спортивної зброї.

Крім заборони на поставки зброї так само продовжуються санкції проти чотирьох чиновників, яких Брюссель підозрює в причетності до гучних зникнень 1999-2000 років. Зокрема, в чорному списку залишаються колишній міністр внутрішніх справ Білорусі Володимир Наумов, екс-глава Адміністрації президента Віктор Шейман, глава МВС у період зникнення політиків Юрій Сиваков і командир бригади спецназу внутрішніх військ МВС Дмитро Павличенко.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що розширення військових блоків ускладнює ситуацію поблизу білоруських кордонів. Він також зазначив, що діяльність НАТО в Європі значно активізувалася.

У листопаді Лукашенко заявляв, що Білорусі може знадобитися ракетна зброя в разі створення в Польщі бази НАТО.



