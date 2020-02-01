ЄС офіційно оголосив про введення нових правил видачі віз

Європейський союз офіційно оголосив про введення з 2 лютого нових правил видачі віз для громадян третіх країн для перебування на території країн ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської комісії.

Проте наголошується, що ніяких змін у візовій політиці для країн, що мають безвізовий режим з Євросоюзом, не буде. Зокрема, нові правила спростять для законних відвідувачів процедуру запитів на візу для в'їзду в Європу, полегшать розвиток туризму, спорту і бізнесу, і одночасно нададуть більше ресурсів для протидії ризику незаконній міграції і загрозам для внутрішньої безпеки.

Правила будуть поширюватися на громадян всіх країн, які потребують оформлення віз для подорожей в ЄС таких країн на сьогодні налічується 105.

Нові правила передбачають, що короткострокові візи для громадян третіх країн необхідні для в'їзду в 22 країни ЄС, які є членами Шенгенської зони. Такі правила поширюються на чотири асоційовані з ЄС країни - Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію. Короткострокові візи дозволяють подорожувати по всіх країнах ЄС тривалістю до 90 днів у будь-який період 180 днів.

За оновленими правилами, заявники можуть подавати заявки на візу за шість місяців (9 місяців для подорожей морським транспортом) до запланованої подорожі, замість трьох місяців. Спрощена процедура отримання багаторазових віз тривалістю від 1 до 5 років, для їх отримання заявники можуть оформляти подання в електронному вигляді. Заявки на візи консульські установи ЄС повинні розглядати не більш 15 діб, в окремих випадках цей термін може збільшуватися до 45 діб.

Нагадаємо, уряд США планує посилити видачу туристичних віз іноземкам, які планують народжувати дітей на території Америки.