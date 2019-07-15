ЄС схвалив санкції проти Туреччини

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу схвалили пакет санкцій проти Туреччини за незаконне буріння шельфу біля узбережжя Кіпру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Allgemeine.

Як повідомляється, міністр з європейських справ Німеччини Міхаель Рот назвав дії Туреччини неприйнятними і провокаційними. За його словами, країни Євросоюзу вирішили підтримати Кіпр.

згідно з досягнутими домовленостями країни ЄС обмежать фінансову допомогу Туреччини, а також призупинять переговори з Анкарою щодо нової угоди про повітряні перевезення. Також глави зовнішньополітичних відомств країн Європейського союзу заявили, що Туреччину чекають нові санкції у тому випадку, якщо вона продовжить незаконні роботи на кіпрському шельфі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кіпр звинуватив Туреччину в порушенні суверенітету з-за того, що Анкара направила до його берегів ще одне судно для бурових робіт. Кіпр заявив про те, що відправлення другого турецького судна для розвідки і буріння нафти і газу до північно-східного узбережжя є порушенням суверенних прав країни.

Крім того, Кіпр виступив проти проекту санкцій Євросоюзу стосовно Туреччини у зв'язку з підготовкою до бурових робіт з видобутку нафти і газу в його водах, заявивши, що вони не є достатніми.