ru
ua

ЄС схвалив санкції проти Туреччини


Країни Євросоюзу вирішили підтримати Кіпр

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу схвалили пакет санкцій проти Туреччини за незаконне буріння шельфу біля узбережжя Кіпру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Frankfurter Allgemeine.

Як повідомляється, міністр з європейських справ Німеччини Міхаель Рот назвав дії Туреччини неприйнятними і провокаційними. За його словами, країни Євросоюзу вирішили підтримати Кіпр.

згідно з досягнутими домовленостями країни ЄС обмежать фінансову допомогу Туреччини, а також призупинять переговори з Анкарою щодо нової угоди про повітряні перевезення. Також глави зовнішньополітичних відомств країн Європейського союзу заявили, що Туреччину чекають нові санкції у тому випадку, якщо вона продовжить незаконні роботи на кіпрському шельфі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кіпр звинуватив Туреччину в порушенні суверенітету з-за того, що Анкара направила до його берегів ще одне судно для бурових робіт. Кіпр заявив про те, що відправлення другого турецького судна для розвідки і буріння нафти і газу до північно-східного узбережжя є порушенням суверенних прав країни.

Крім того, Кіпр виступив проти проекту санкцій Євросоюзу стосовно Туреччини у зв'язку з підготовкою до бурових робіт з видобутку нафти і газу в його водах, заявивши, що вони не є достатніми.

Зеленський відмовився від параду на День незалежності і направить гроші військовим НБУ знизив курс золота
Читати всі новини