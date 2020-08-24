У ЄС схвалили пропозицію про збільшення торгівлі з Україною

Європейська комісія схвалила пакет пропозицій, які направлені на збільшення торгівлі між Євросоюзом і країнами Регіональної конвенції пан-євро-середземноморського (PEM) регіону. Україна є однією з 20 країн конвенції PEM.

Про це повідомили у прес-службі Єврокомісії.

У Єврокомісії відзначили, що дані пропозиції модернізують торгові угоди ЄС з партнерами PEM, роблячи "правила походження" більш гнучкими і зручними для бізнесу.

"Ми повинні зробити все, що в наших силах, для полегшення торгівлі та економічної діяльності між ЄС і нашими сусідами в євро-середземноморському регіоні, а також для сприяння регіональній інтеграції. Це також допоможе країнам... відновитися і налаштуватися, і в той же час підтримає європейський бізнес у виході на нові ринки", - повідомили у Єврокомісії.

"Правила походження" необхідні в рамках будь-якого торгового угоди, оскільки вони визначають, які товари можуть користуватися преференційним режимом. Процедури "походження" гарантують, що митні органи можуть перевірити походження товару, і дозволяють підприємствам доводити походження своїх товарів. Коли всі необхідні вимоги дотримані, товари з преференційним походженням можуть бути імпортовані з більш низькими ставками мита або навіть з нульовою ставкою, у залежності від режиму пільгових тарифів.

Нагадаємо, Україна почала використовувати положення регіональної конвенції PEM з 1 січня 2019 року.

Раніше РБК-Україна писало, що у січні 2021 року Україна почне переговори про перегляд умов Угоди про асоціацію з Європейським союзом.