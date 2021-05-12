В ЄС схвалили ключовий документ у рамках "Зеленого курсу": що це означає

У Європі схвалили план дій "До нульового забруднення повітря, води та грунтів". Він, зокрема, передбачає покращення якості повітря, щоб на 55% знизити кількість пов’язаних з цим передчасних смертей.
У ЄС планують до 2050 року знизити рівень забруднення до такого, що більше не буде шкідливим для здоров’я людини та екосистем. Серед пунктів цього плану:
У блоці планують переглянути стандарти якості води, оновити значну частину законодавства ЄС щодо відходів, щоб адаптувати їх до принципів "циклічної" економіки.
Також у документі йдеться про обмеження експорту з ЄС продукції та відходів з токсичними складовими, які потім забруднюють довкілля у третіх країнах; про жорсткіший нагляд за дотриманням екологічного законодавства.
За даними останнього звіту Європейського агентства з довкілля, саме забруднення повітря є причиною передчасної смерті у ЄС близько 400 тисяч осіб щороку, у тому числі від онкозахворювань.
Нагадаємо, генсек ООН заявив про рекордне підвищення температури Землі.
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