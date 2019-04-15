ЄС схвалив початок торговельних переговорів з США

Країни Європейського союзу сьогодні, 15 квітня, схвалили початок торгових переговорів з США. Про це повідомляє Reuters.

Зокрема, країни ЄС проголосували переважною більшістю за мандат на офіційні торговельні переговори з Вашингтоном, запропонований Європейською комісією. Франція проголосувала "проти", а Бельгія утрималася.

Комісія, яка координує торговельну політику ЄС, хоче почати переговори по двох напрямках: одне - знизити тарифи на промислові товари, інша - щоб компаніям було простіше демонструвати продукти, що відповідають стандартам ЄС або США.

Нагадаємо, у четвер, 11 квітня, країни-члени Європейського союзу прийняли мандат на офіційні торговельні переговори з Вашингтоном. На переговорах мова піде про можливості зниження мит на промислові товари і спрощення європейським компаніям виконання стандартів США.

Додамо, що в попередній список товарів увійшла цивільна авіація, включаючи літаки Airbus, а також їх комплектуючі. У перелік включені і продукти: лососеве філе, краби, сири різних видів, оливкове масло, джеми, соки, вино, килими і багато іншого. Обмеження торкнуться товари, які ввозять з чотирьох країн ЄС: Франції, Німеччини, Іспанії та Великобританії.

Крім того, Європейська комісія підготувала відповідь на введення мит на європейські товари з боку США.