В ЕС об ожиданиях от завтрашнего саммита: работа над будущим Украины в блоке должна начаться сейчас

Евродепутаты подчеркивают, что присоединение к ЕС является процессом, основанным на заслугах, который предполагает соблюдение соответствующих процедур, а также выполнение связанных с ЕС реформ и критериев вступления. Они также призывают украинские власти как можно быстрее принять существенные реформы для эффективного согласования с критериями членства в ЕС.

ЕС должен усилить поддержку Украины

Парламент призывает страны-члены ЕС увеличить и ускорить военную помощь Киеву, в том числе предоставление оружия, а также существенную политическую, экономическую, инфраструктурную, финансовую и гуманитарную поддержку.

Лидеров призывают на предстоящем саммите Украина-ЕС определить приоритетным комплексный пакет мер по восстановлению для Украины. Этот пакет должен быть сосредоточен на помощи, реконструкции и восстановлении в краткосрочной, средней и долгосрочной перспективе. Поддержка будет способствовать дальнейшему экономическому росту в Украине после войны.

Оценивая потребности Украины в восстановлении, резолюция повторяет призыв парламента использовать замороженные активы российского Центрального банка, а также активы российских олигархов для финансирования послевоенной реконструкции.

Санкции против России

Евродепутаты также призывают страны-члены принять десятый пакет санкций против РФ как можно быстрее и постоянно предлагать новые сектора и лиц для ограничений.

Парламент призывает наложить санкции на такие компании, как "Лукойл" и "Росатом", которые все еще присутствуют на рынке ЕС. Должностные лица, которые имеют отношение к широкому спектру противоправных действий, включая принудительные депортации и проведение фальшивых референдумов на оккупированной украинской территории, также должны быть подвергнуты санкциям.

В резолюции также повторяются призывы евродепутатов к немедленному и полному эмбарго на импорт ЕС ископаемого топлива и урана из России, а также полному отказу от газопроводов Nord Stream 1 и 2 в Балтийском море.