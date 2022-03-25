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ЄС зобов'язується підтримати відновлення України після війни. Буде створено Трастовий фонд

Фото: прапори України та Європейського Союзу (neweasterneurope.eu)
Автор: Роман Мирончук

Європейський Союз зобов'язується підтримати український уряд у відновленні України після війни. З цією метою Європейська Рада прийняла рішення створити Трастовий фонд солідарності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську Раду.

"Беручи до уваги руйнування і величезні втрати, завдані Україні військовою агресією Росії, Європейський Союз зобов'язується надавати підтримку уряду України для задоволення її невідкладних потреб, а після припинення натиску Росії - для відновлення демократичної України", - йдеться в повідомленні.

Щоб надати підтримку, Європейська Рада погоджується створити Трастовий фонд солідарності України і запрошує до участі своїх міжнародних партнерів.

Європейська Рада також закликає Європейську комісію продовжувати надавати технічну допомогу, щоб допомогти Україні провести всі необхідні реформи.

Крім того, Європейська Рада закликає своєчасно організувати міжнародну конференцію для збору коштів у рамках Трастового фонду солідарності України.

Нагадаємо, міністри оборони США і України обговорили постачання військової допомоги.

Раніше Верховна рада посилила відповідальність за продаж гуманітарної допомоги.

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