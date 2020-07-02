В ЄС оголосили про створення нової платіжної системи

16 фінансових установ з п'яти країн Європейського союзу заявили про створення нової системи миттєвого переказу платежів. Розробкою Європейської платіжної ініціативи (EPI) займуться Бельгія, Франція, Німеччина, Нідерланди і Іспанія.

Про це повідомляє BBVA.

Система призначена для проведення миттєвих платежів, включаючи перекази з картки на картку (P2P). Автори заяви зазначають, що система буде "новим стандартом платежів для європейських споживачів і комерсантів за всіма типами трансакцій".

З допомогою системи планується проводити платежі в магазинах і зняття готівки, а також міжнародні перекази.

Автори також зазначають, що необхідність в такій системі також оголив криза, що вибухнула під час пандемії. Система, побудована в рамках EPI, дозволить зняти деякі обмеження, зміцнити єдиний ринок і "європейську цифрову стратегію".

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації відновило переговори з найбільшою електронною платіжною системою PayPal.