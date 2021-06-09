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У ЄС пояснили ситуацію з санкціями проти Януковича: старі зняли, а чинні залишились

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Брюссель, Середа 09 червня 2021 14:20
У ЄС пояснили ситуацію з санкціями проти Януковича: старі зняли, а чинні залишились Фото: екс-президент України Віктор Янукович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У ЄС підтвердили скасування старих санкцій против екс-президента України Віктора Януковича та його сина Олександра. Втім, чинні санкції проти Януковичів, які полягають у заморожуванні активів, продовжують діяти.

Про це заявив на брифінгу речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

За його словами, чинні санкції продовжують діяти до 6 березня 2022 року і традиційно, до того часу, як термін дії обмежень збігає, Рада ЄС щороку ухвалює рішення, продовжувати їх чи ні.

"Вони (Януковичі, - ред.) залишаються під дією обмежувальних заходів на підставі нормативно-правового акту, схваленого в березні цього 2021 року", - сказав Стано.

Раніше Генеральний суд Європейського союзу повідомив про анулювання актів Ради ЄС від 2019 року. Документи продовжували заморозку коштів колишнього президента України Віктора Януковича та його сина Олександра Януковича.

Нагадаємо, у квітні Володимир Зеленський ввів санкції проти колишніх високопоставлених чиновників і правоохоронців-зрадників. Санкції запровадили, зокрема, проти президента втікача Віктора Януковича і олігарха Сергія Курченка.

Також на початку березня Україна наклала санкції на екс-міністра внутрішніх справ і екс-главу СБУ. Під санкції потрапив ще ряд військових, зрадили Україну.

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