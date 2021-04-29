ЄС звинуватив Росію і Китай у роботі над підривом довіри до західних вакцин

Відзначається, що і Росія, і Китай використовують контрольовані державою ЗМІ та соціальні мережі, включаючи офіційні дипломатичні акаунти.

До російської кампанії з просування вакцини "Супутник V" залучені державні органи, державні компанії та державні ЗМІ. Російські офіційні особи не тільки просувають "Супутник V", але і використовують дезінформацію, щоб звинуватити захід і ЄС в саботажі російської вакцини.

Прокремлівські ЗМІ, в тому числі і офіційний аккаунт "Супутник V" в Twitter, намагалися підірвати довіру суспільства до Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) - поставити під сумнів його процедури і політичну неупередженість. Як зазначається, посіявши недовіру до ЕМА, в Росії прагнуть підірвати і фрагментувати загальноєвропейський підхід до забезпечення постачання вакцин.

Повідомлення з контрольованих державою ЗМІ Росії в основному зосереджені на просуванні "Супутника", наклепі на західні вакцини і звинуваченні ЄС в його невдалій вакцинації або боротьбі з COVID-19. Однак існують також повідомлення, націлені на окремі уряди або місцеві ситуації. Їхній фокус включає:

звинувачення українського уряду в "геноциді" за його відмову купити "Супутник V";

високу оцінку дій білоруського уряду з боротьби з COVID-19, включаючи співпрацю Москви та Мінська;

критику Грузії за рішення використовувати вакцини, надані COVAX, а не "Супутник V", і звинувачення Тбілісі в замовленнях із Заходу.

Китай продовжує просувати свої вакцини як "глобальне суспільне благо", спираючись на доступність і стабільні постачання китайських вакцин і представляючи їх як більш відповідні для країн, що розвиваються, а також Західних Балкан.

Загальний меседж, який поширюється китайськими державними ЗМІ, полягає в тому, що західні країни політизують вакцини і вносять свій внесок у "вакцинний розрив", тим самим підкреслюючи різницю між китайським і західним підходами. Ця розповідь перемежовується негативними повідомленнями про процес вакцинації в ЄС, звинуваченнями в накопиченні вакцин за рахунок бідних країн і неправильному поводженні з вакциною AstraZeneca.

У державних ЗМІ Китаю спостерігається спроба звинуватити "західні ЗМІ" в нібито подвійних стандартах і відсутності професіоналізму в висвітленні інформації про китайські вакцини.