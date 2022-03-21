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ЄС обговорить введення нафтового ембарго проти Росії на цьому тижні, - Reuters

Фото: ЄС обговорить введення нафтового ембарго проти Росії на цьому тижні (flick.com/libereurope)
Автор: Валерія Поліщук

Країни Євросоюзу розглядатимуть питання про введення нафтового ембарго щодо Росії, коли вони зберуться на цьому тижні на серію самітів. У них також візьме участь президент США Джо Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми працюємо над п'ятим раундом санкцій, і пропонується багато нових імен", - сказав високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності, оскільки обговорення не є публічними.

Уряди країн ЄС обговорять це питання серед міністрів закордонних справ у понеділок, перш ніж Байден прибуде до Брюсселя в четвер для участі в самітах з 30 союзниками по НАТО, а також ЄС і у форматі Групи семи (G7), включаючи Японію.

Дипломати повідомили Reuters, що країни Балтії, включаючи Литву, наполягають на введенні ембарго в якості наступного логічного кроку, в той час, як Німеччина застерігає від занадто швидких дій через вже високі ціни на енергоносії в Європі.

Кремль попередив, що санкції ЄС проти російської нафти можуть спонукати її закрити великий газопровід до Європи. ЄС залежить від Росії на 40% у поставках газу.

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