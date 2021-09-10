ЄС обговорив з "Талібаном" дипломатичну присутність в Кабулі, - Bloomberg

Зазначається, що посли ЄС були проінформовані про дав зрозуміти, що продовжить відправляти обмежене число представників в Кабул, в основному для вирішення питань евакуації і доставки гуманітарної допомоги.

"Створення гуманітарних коридорів - одна з декількох умов, встановлених ЄС для розморожування допомоги Афганістану", - повідомляє видання.

Також за підсумками переговорів у Катарі таліби висловили готовність надавати дозволи на посадку для літаків з ЄС, але попросили повідомляти про рейси заздалегідь.



