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В ЕС обсуждают использование активов РФ для военной помощи Украине, - Боррель

Вторник 05 марта 2024 15:21
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В ЕС обсуждают использование активов РФ для военной помощи Украине, - Боррель Архивное фото: Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Европейском союзе обсуждается возможность использования замороженных российских активов для увеличения военного потенциала Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"Российские замороженные активы, мы договорились, что эти активы могут быть использованы для поддержки Украины", - сказал он.

По словам Борреля, их также можно использовать для того, чтобы избежать разрушения Украины. Он уточнил, что это означает увеличение военного потенциала или оборонной технологической базы Украины.

"Но для этого нам все еще нужно соглашение государств-членов, нам нужна единая база соглашения, предложение общей политики финансовой безопасности, пока мы продолжаем работать на начальном этапе, чтобы достичь соглашения по этому вопросу", - добавил он.

Использование российских активов

В конце прошлого года издание Financial Times писало о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов российских активов. План хотели согласовать ко второй годовщине полномасштабного вторжения в Украину, но этого так и не вышло.

В последнее время тема конфискации активов РФ становится все более актуальной. В частности, министр финансов США Джанет Йеллен заявляла, чтосуществует сильное международное право, экономические и моральные доводы в пользу таких мер .

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен предложила конфисковать активы России для того, чтобы финансировать военную помощь Украине.

Также Financial Time написало, что Еврокомиссия предложит странам ЕС использовать будущую прибыль от российских активов для оборонной промышленности Украины.

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