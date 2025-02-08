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В ЕС обсуждают дальнейшее смягчение санкций против Сирии, - Bloomberg

Брюссель, Суббота 08 февраля 2025 16:06
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В ЕС обсуждают дальнейшее смягчение санкций против Сирии, - Bloomberg Фото: ЕС рассматривает новые послабления санкций в отношении Сирии (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Европейский Союз рассматривает возможность отмены еще части санкций против Сирии. Это может касаться экономических ограничений и гуманитарных исключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, Европейский Союз обсуждает возможность частичной отмены ряда санкций в отношении энергетической отрасли Сирии, включая отмену запретов на:

  • импорт сырой нефти,
  • экспорт технологий для нефтегазовой промышленности.

Потенциально соглашение также отменит ограничения на финансирование разведки и переработки нефти, а также на строительство новых электростанций.

Другие меры, которые рассматривает блок, включают исключение нескольких банков из санкционного списка и частичную отмену некоторых ограничений, ранее наложенных на центральный банк Сирии, чтобы позволить ему предоставлять средства, по словам людей, знакомых с вопросом.

Соглашение потенциально также может снять ограничения на финансирование разведывательных работ и переработки нефти, а также строительства новых электростанций.

В то же время источники агентства рассказали, что замораживание активов в ЕС, связанных с сирийским центральным банком, скорее всего, останется в силе.

ЕС также рассматривает исключение нескольких банков из санкционного списка и частичное снятие некоторых ограничений, ранее наложенных на центральный банк Сирии, чтобы позволить ему предоставлять средства.

Среди других предлагаемых ЕС мер - отмена запретов на экспорт банкнот и авиационного топлива, а также ослабление некоторых ограничений на деятельность авиакомпаний и доступ к аэропортам.

Предложения также включают несколько исключений из действующих санкций, например, связанных с открытием банковских счетов в Сирии.

Санкции против Сирии

Напомним, что санкции, наложенные на Сирию, в основном были направлены на правительство страны и его ключевых союзников.

Они были введены как реакция на события, связанные с гражданской войной, начавшейся в 2011 году, нарушениями прав человека, подавлением протестов и использованием химического оружия.

Однако сейчас европейские страны начали восстанавливать связи с Сирией, ведь в конце прошлого года там пал режим сирийского диктатора Башара Асада. За несколько недель повстанцы захватили ключевые города страны, включая столицу Дамаск.

Что происходило в Сирии, почему пал режим Асада и что дальше будет происходить в стране - читайте в материале РБК-Украина.

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