ЕС обсуждает продление санкций против РФ до 36 месяцев для обеспечения кредита Украине, - FT

Вашингтон требует железных гарантий, что российские активы, большинство из которых заморожены в ЕС, останутся заблокированными до выплаты репараций Россией, чтобы обойти необходимость одобрения Конгресса на выделение средств.

Сегодня Европейская комиссия представит варианты продления санкций против России на 36 месяцев или бессрочно для обсуждения с послами стран ЕС. Однако для принятия решения необходимо согласие всех 27 государств-членов.

Венгрия, в частности, может использовать этот вопрос как рычаг для влияния на распределение портфелей в новой коллегии Еврокомиссии, что уже вызывало трудности в прошлом.

ЕС должен утвердить предложения по кредиту до конца года, иначе Венгрия сможет наложить вето. Время ограничено, поскольку следующий транш кредита МВФ для Украины также зависит от получения гарантий достаточного финансирования для покрытия финансового дефицита Украины.

Некоторые чиновники ЕС считают, что опасения США по поводу продления санкций могут быть преувеличены, так как санкции действуют с 2014 года и их всегда удавалось продлить. Однако ключевым игроком в этом процессе остается Венгрия, что усложняет ситуацию.