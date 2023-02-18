В ЕС обсудят совместную закупку боеприпасов для Украины

Ожидается, что министры иностранных дел государств ЕС обсудят идею совместных закупок 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, необходимых Киеву, на встрече в Брюсселе 20 февраля.

Собеседники агентства подчеркивают, что совместный подход был бы более эффективным, чем размещение странами индивидуальных заказов.

По их словам, более крупные заказы также помогут промышленности инвестировать в дополнительные мощности. Об этом же говорила на Мюнхенской конференции по безопасности председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она выразила уверенность, что безотлагательность ситуации убедит членов ЕС отказаться от своего давнего предпочтения покупать оружие на национальном уровне.

Вооруженные силы Украины используют в день от 2 до 7 тысяч снарядов, Россия ежедневно выстреливает от 20 тысяч до 60 тысяч снарядов, пишет Reuters со ссылкой на данные Эстонии.

Напомним, что страны Европейского союза должны инвестировать около 4 миллиардов евро в совместные закупки одного миллиона 155 мм снарядов для Украины.

Соединенные Штаты готовы обеспечить защиту Эстонии, Литве и Латвии, если это потребуется.

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