ЕС в новом пакете ввел санкции против причастных к депортации украинских детей

Как отмечает издание, в проекте санкций были мужчины и женщины, которые принимали непосредственное участие в незаконном вывозе детей в оккупированный Крым, Беларусь и Россию.

Так, в санкционном списке Инна Варламова - супруга Сергея Миронова, депутата Госдумы и лидера партии "Справедливая Россия - За правду". Сообщается, что Варламова усыновила ребенка, похищенного из детского дома в Херсоне. Она лично ездила в Херсонскую область и вывозила двоих детей в РФ. Для одного ребенка сменили фамилию на Миронова и сменили место рождения на Подольск.

Также в списке Марина Пещанская - так называемый "омбудсмен по правам ребенка" в Крыму. Она занималась незаконной перевозкой детей из детского дома Мелитополя в Севастополь.

Также санкции были введены против Ольги Волковой и Их называют одними из ключевых лиц, причастных к принудительной депортации украинских детей в Беларусь и их дальнейшему незаконному усыновлению российскими и белорусскими семьями.

The Guardian отмечает, что в санкционном списке также подробно описывается попытка перепрограммировать детей по отношению к войне. В частности, встречи с солдатами, отправка открыток оккупантам и обучение по боевой подготовке и обращению с дронами.

Новые санкции ЕС против России

Сегодня, 21 февраля, стало известно, что послы стран Европейского союза приняли 13 пакет санкции против России.

Как пишут СМИ, официально пакет представят ко второй годовщине полномасштабной войны в Украине, то есть 24 февраля.

По словам главы дипломатии ЕС, в санкционные списки внесли еще около 200 человек и компаний. Также санкции нацелены на блокировку "лазеек" для обхода санкций. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщала, что ЕС ограничивает доступ России к беспилотникам.

Как писали западные СМИ, послы стран ЕС несколько раз пытались согласовать новые санкции против России, но Венгрия традиционно блокировала решение. Будапешт якобы не хотел, чтобы в списки санкций вносили китайские компании.