ЕС в новом пакете ввел санкции против причастных к депортации украинских детей

Европейский союз в 13-м пакете санкций против РФ ввел ограничения против россиян и белорусов, причастных к депортации украинских детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Как отмечает издание, в проекте санкций были мужчины и женщины, которые принимали непосредственное участие в незаконном вывозе детей в оккупированный Крым, Беларусь и Россию.
Так, в санкционном списке Инна Варламова - супруга Сергея Миронова, депутата Госдумы и лидера партии "Справедливая Россия - За правду". Сообщается, что Варламова усыновила ребенка, похищенного из детского дома в Херсоне. Она лично ездила в Херсонскую область и вывозила двоих детей в РФ. Для одного ребенка сменили фамилию на Миронова и сменили место рождения на Подольск.
Также в списке Марина Пещанская - так называемый "омбудсмен по правам ребенка" в Крыму. Она занималась незаконной перевозкой детей из детского дома Мелитополя в Севастополь.
Также санкции были введены против Ольги Волковой и Их называют одними из ключевых лиц, причастных к принудительной депортации украинских детей в Беларусь и их дальнейшему незаконному усыновлению российскими и белорусскими семьями.
The Guardian отмечает, что в санкционном списке также подробно описывается попытка перепрограммировать детей по отношению к войне. В частности, встречи с солдатами, отправка открыток оккупантам и обучение по боевой подготовке и обращению с дронами.
Сегодня, 21 февраля, стало известно, что послы стран Европейского союза приняли 13 пакет санкции против России.
Как пишут СМИ, официально пакет представят ко второй годовщине полномасштабной войны в Украине, то есть 24 февраля.
По словам главы дипломатии ЕС, в санкционные списки внесли еще около 200 человек и компаний. Также санкции нацелены на блокировку "лазеек" для обхода санкций. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщала, что ЕС ограничивает доступ России к беспилотникам.
Как писали западные СМИ, послы стран ЕС несколько раз пытались согласовать новые санкции против России, но Венгрия традиционно блокировала решение. Будапешт якобы не хотел, чтобы в списки санкций вносили китайские компании.
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