RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ЕС назвали условие разморозки 300 млрд евро Центробанка России

Фото: европейский комиссар Дидье Рейндерс (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Европейский союз может разморозить 300 млрд евро резервов Центрального банка Российской Федерации, если она добровольно присоединится к восстановлению Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара Дидье Рейндерса, которого цитирует DPA.

По его словам, на сегодня заморожены российские активы на сумму более 17 млрд евро в рамках пакета санкций против России. Кроме того, под заморозку попали 300 млрд евро из валютных резервов Центробанка России.

"С моей точки зрения, эти 300 млрд евро как минимум можно сохранить в качестве гарантии до тех пор, пока Россия добровольно не примет участие в восстановлении Украины", - отметил Рейндерс.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что мешает конфискации российских активов в Европе. По его словам, на сегодня отсутствует соответствующая правовая практика.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЕвросоюзКонфискация имущества