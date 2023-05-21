В ЕС назвали подробности нового пакета санкций против России

"И именно поэтому в одиннадцатом пакете санкций у нас более 90 компаний по всему миру, в отношении которых у нас есть четкие доказательства того, что они нарушают санкции, то есть поставляют санкционные товары непосредственно в Россию из Европейского Союза в обход через третьи страны", - подчеркнула она.

По ее словам, часть этих компаний, которые попадут под запрет, зарегистрирована в Китае.

"Это не значит, что они должны быть китайскими компаниями. Это компании, которые существуют частично на бумаге и имеют владельцев, происходящих из других стран. Но они зарегистрированы в Китае, и здесь мы будем четкими", - добавила фон дер Ляен.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак также прокомментировал новый пакет санкций против РФ.

"Решение Евросоюза ввести санкции против более чем 90 нероссийских компаний, которые помогали России обходить санкции, можно только приветствовать. Попытки врага обходить санкции будут всегда, но наказание за помощь им в этом должно быть жестким", - отметил он.

Что известно про 11 пакет санкций

Напомним, что в ЕС сейчас ведется работа над 11 пакетом санкций в отношении России, на фоне чего часть стран возобновили давление против ядерной промышленности страны. Позже стало известно, что Европейский союз пока не намерен вводить санкции против российской государственной атомной компании "Росатом".

Также 11 пакет санкций может включать новые специальные разрешения на финансовые операции и юридические услуги, призванные помочь европейским компаниям выйти из России.

В рамках проекта следующего одиннадцатого пакета санкций ЕС впервые предложил новый механизм с третьими странами, которые считаются причастными к обходу санкций против России, помогая ей импортировать товары двойного назначения.

В ходе обсуждения пакета санкций Венгрия потребовала исключить из нового санкционного списка ряд персон. Среди них - начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, а также лица, причастные к делу политика-оппозиционера из РФ Владимира Кара-Мурзы.