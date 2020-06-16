У ЄС назвали неприйнятними санкції США проти співробітників суду в Гаазі

Європейський союз висловив стурбованість рішенням президента США Дональда Трампа ввести санкції проти співробітників Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі. У ЄС назвали санкції США неприйнятними.

Про це повідомили у прес-службі Євросоюзу.

Як зазначив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, МКС повинен мати можливість працювати незалежно і неупереджено.

"Європейський союз висловлює серйозну стурбованість у зв'язку з оголошеними заходами і підтверджує свою незмінну підтримку Міжнародного кримінального суду. Санкції проти тих, хто бере участь у роботі МКС, її співробітників та їх сімей, а також осіб, пов'язаних з МКС, є неприйнятними і безпрецедентними за своїм обсягом і змістом", - йдеться в заяві представника ЄС.

Зазначимо, ще в 2018 році Вашингтон погрожував санкціями суддів Міжнародного суду в Гаазі за їх готовність розслідувати можливі злочини американських військових в Афганістані.

минулого тижня президент США Дональд Трамп схвалила запровадження санкцій проти представників МКС.