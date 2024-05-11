ЕС в ближайшие недели усилит помощь Украине, доставит больше техники, - Макрон

Европейский союз в ближайшие недели может усилить помощь Украины и доставить больше техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона, которого цитирует Le Progres.

Соответствующее заявление французский лидер сделал в своем видео, где отвечал на вопросы пользователей сети.

В ответ на вопрос о том, будет ли Франция воевать, Макрон отбросил такую возможность. Он объяснил свои заявления о возможном размещении западных войск в Украине.

"Украина подверглась нападению со стороны России, и в какой-то момент мы должны быть в состоянии отговорить Россию от дальнейшего продвижения. В Украине на карту поставлен суверенитет и территориальную целостность этой страны. Но верховенство права, наши общие правила также поставлены на карту", - сказал Макрон.

Он также заявил, что Запад должен больше помогать Украине. По его словам, в ближайшие недели планируется усиление помощи.

"Вот почему мы должны помогать больше, что мы собираемся сделать в ближайшие недели, доставляя большее оборудование украинцам, но также сказать в определенный момент, если россияне зайдут слишком далеко, все мы, европейцы, должны быть готовы действовать, чтобы убедить их", - добавил. президент Франции.