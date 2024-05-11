ua en ru
Сб, 11 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ЕС в ближайшие недели усилит помощь Украине, доставит больше техники, - Макрон

Париж, Суббота 11 мая 2024 15:10
UA EN RU
ЕС в ближайшие недели усилит помощь Украине, доставит больше техники, - Макрон Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский союз в ближайшие недели может усилить помощь Украины и доставить больше техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона, которого цитирует Le Progres.

Соответствующее заявление французский лидер сделал в своем видео, где отвечал на вопросы пользователей сети.

В ответ на вопрос о том, будет ли Франция воевать, Макрон отбросил такую возможность. Он объяснил свои заявления о возможном размещении западных войск в Украине.

"Украина подверглась нападению со стороны России, и в какой-то момент мы должны быть в состоянии отговорить Россию от дальнейшего продвижения. В Украине на карту поставлен суверенитет и территориальную целостность этой страны. Но верховенство права, наши общие правила также поставлены на карту", - сказал Макрон.

Он также заявил, что Запад должен больше помогать Украине. По его словам, в ближайшие недели планируется усиление помощи.

"Вот почему мы должны помогать больше, что мы собираемся сделать в ближайшие недели, доставляя большее оборудование украинцам, но также сказать в определенный момент, если россияне зайдут слишком далеко, все мы, европейцы, должны быть готовы действовать, чтобы убедить их", - добавил. президент Франции.

Заявления Макрона о войсках

Напомним, в феврале президент Франции Эммануэль Макрон сделал неожиданное заявление о возможной отправке войск НАТО в Украину. Эти слова французского лидера вызвали дискуссию среди союзников Украины.

Некоторые страны не исключали отправку своих военных, например, балтийские страны и Канада.

Позже во Франции объяснили, что Макрон имел в виду не прямое участие войск в боевых действиях. Речь шла об учениях или другой помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Франция Эммануэль Макрон
NEWS
Россия планировала теракты в Киеве на 9 мая. СБУ предотвратила провокации
Россия планировала теракты в Киеве на 9 мая. СБУ предотвратила провокации
DAILY
"Даже пролет ракеты влияет на урожай". Как война разрушает украинские почвы
Ольга Маджумдаржурналист РБК-Украина "Даже пролет ракеты влияет на урожай". Как война разрушает украинские почвы