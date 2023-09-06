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ЕС в ближайшее время не сможет отказаться от газа из РФ, - замглавы Еврокомиссии

Фото: Евросоюз в ближайшее время не сможет отказаться от газа из РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В настоящее время полный отказ от поставок российского газа является почти невыполнимой задачей для стран Евросоюза.

Об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

По его словам, в 2022 году импорт газа в страны ЕС из России сократился с 150 млрд куб. м до менее 80 млрд куб. м. Согласно прогнозам, в текущем году объем импортируемого российского газа составит всего 40 млрд куб м, включая сжиженный природный газ.

"Мы существенно снизили показатели импорта российского газа. Но я бы сказал, что полностью отказаться от российского газа – это пока почти невыполнимая миссия", - добавил он.

При этом Шефчович отметил, что, если ЕС продолжит развивать газовую инфраструктуру и налаживать новые партнерские отношения, его страны смогут в ближайшие месяцы еще больше снизить импорт российского газа.

"В случае с газом, импортируемым через общую закупочную платформу ЕС, мы уже следим за тем, чтобы он не поступал из России", - сказал Шефчович.

Поставки газа из РФ в Европу

Напомним, Россия прекратила поставки газа посредством трубопроводов в несколько стран Восточной Европы весной 2022 года после их отказа платить в рублях.

В то же время Украина все еще поставляет транзитом российский газ в Австрию, Словакию, Италию и Венгрию, и получает за это плату.

В ЕС заявляли, что смогут пережить зиму без российского газа, если его поставки будут остановлены со стороны Москвы. А спикер Палаты представителей США Кевин МакКарти заявлял о намерениях Америки заменить РФ на европейском газовом рынке.

 

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