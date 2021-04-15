RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ЄС і НАТО підтримають заходи США проти Росії, але свої санкції не введуть, - Washington Post

Автор: Инна Собора

Європейський союз і НАТО виступлять на підтримку заяви Білого дому про додаткові заходи стосовно Росії. Однак свої санкції вводити не збираються.

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на джерела.

Президент США Джо Байден сьогодні оголосив про санкції проти РФ.

"Очікується, що європейські союзники НАТО виступлять із заявами про підтримку після заяви Білого дому, хоча вони не планують вводити власні нові санкції, заявили офіційні особи.

В Білому домі розраховують, що нові обмежувальні заходи стануть сигналом для Москви, який висловить невдоволення США. У той же час санкції не будуть означати припинення дипломатичних відносин між Вашингтоном і Москвою.

Рішення Білого дому, за словами джерела, буде зосереджено на діяльності Росії за її межами і "покликане сигналізувати російському уряду про те, що його дестабілізуючий поведінка неприйнятна".

Раніше повідомлялося, що у США готують санкції проти оточення Володимира Путіна. Також Вашингтон готує два пакета санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

У Кремлі заявили, що нові санкції США не посприяють зустрічі Путіна і Байдена.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиСанкції
Читайте також
США не будуть розміщувати кораблі у Чорному морі, - ЗМІ
Нові санкції США можуть торкнутися суверенного боргу Росії, - NYT
Прогноз погоди