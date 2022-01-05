ЄС і НАТО мають готуватися до різних сценаріїв вторгнення РФ в Україну, - МЗС Латвії

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що ЄС і НАТО мають активніше готуватися до можливого вторгнення РФ в Україну. Це, за його словами, може бути як повномасштабна війна, так і дрібніші операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в ефірі Латвійського телебачення.

Він наголосив, що планує звернути увагу на необхідність активнішої підготовки до загрози, зокрема, можливих подальших гібридних дій Росії проти України.

"Ми зараз обговорюємо дуже жорсткі сценарії - повномасштабне вторгнення в Україну, повномасштабні санкції економічного реагування. Але необхідно враховувати, що можливі й інші сценарії - дрібніші операції, різні елементи гібридної війни, і я думаю, що як НАТО, так і ЄС мають працювати у цьому напрямі", - зазначив Рінкевичс.

За словами міністра, відповідне питання він планує підняти на позачерговій зустрічі глав МЗС НАТО 7 січня і на запланованих цього місяця зустрічах міністрів. закордонних справ та оборони ЄС.