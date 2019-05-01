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В ЄС наполягають на політичному вирішенні венесуельської кризи

Новини » Політика    01.05.2019 - 04:15
В ЄС наполягають на політичному вирішенні венесуельської кризи
Фото: Федеріка Могеріні (flickr.com/european_parliament)

В Євросоюзі відкидають будь-які форми насильства

Європейський союз наполягає на політичному вирішенні кризи, яка триває у Венесуелі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника ЄС з іноземних справ та політики безпеки Федеріки Могеріні.

За словами Могеріні, Євросоюз пильно слідкує за останніми подіями у Венесуелі. Вона наголосила, що вирішити кризу в країні можна лише політичним шляхом.

"Ми знову наголошуємо, що вирішення багатьох криз, з якими зіткнулася країна, може бути лише політичним, мирним та демократичним", - йдеться в заяві.

Крім того, Могеріні відкидає будь-які форми насильства та закликає всі сторони конфлікту у Венесуелі до стриманості, щоб не допустити подальшої ескалації конфлікту та людських жертв.

"ЄС підтримує народ Венесуели та продовжить прикладати зусилля, спрямовані на те, щоб у Венесуелі пройшли вільні та чесні вибори у відповідністю з конституцією країни", - додала вона.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на ситуацію, яка склалася під час акцій протесту у Венесуелі. За словами Трампа, він "дуже уважно" слідкує за ситуацією, яка розгортається у Венесуелі.

Нагадаємо, 30 квітня  частина військових Венесуели підтримали лідера опозиції Хуана Гуайдо в поваленні президента Ніколаса Мадуро. Протести у Венесуелі переросли у протистояння між урядовими силами та військовими, які перейшли на бік протестувальників. За останніми даними, в ході зіткнень постраждали півсотні людей.

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