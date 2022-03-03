ЄС направить 500 млн євро на допомогу Україні

Європейська комісія прийняла рішення направити Україні щонайменше 500 млн євро на гуманітарну допомогу. Кошти будуть виділені з бюджету ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн в Twitter.
"Ми направимо не менше 500 мільйонів євро з бюджету ЄС на гуманітарну допомогу. Буде виділено ще більше", - написала вона.
Водночас фон дер Ляйєн повідомила, що ЄС створює гуманітарний хаб для України в Румунії.
"Спасибі, що направляєте допомогу, отриману з усієї Європи, на пункти перетину кордону в напрямку України", - додала вона.
Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про ситуацію в містах та міжнародну реакцію - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.