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ЄС направить 500 млн євро на допомогу Україні

Автор: Валерія Поліщук

Європейська комісія прийняла рішення направити Україні щонайменше 500 млн євро на гуманітарну допомогу. Кошти будуть виділені з бюджету ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн в Twitter.

"Ми направимо не менше 500 мільйонів євро з бюджету ЄС на гуманітарну допомогу. Буде виділено ще більше", - написала вона.

Водночас фон дер Ляйєн повідомила, що ЄС створює гуманітарний хаб для України в Румунії.

"Спасибі, що направляєте допомогу, отриману з усієї Європи, на пункти перетину кордону в напрямку України", - додала вона.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про ситуацію в містах та міжнародну реакцію - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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