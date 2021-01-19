В ЄС мають намір створити єдину систему для контролю за дотриманням санкцій

В Європейській комісії заявили про намір Європейського союзу створити єдину систему контролю за дотриманням санкцій. Єврокомісія створить базу даних для обміну інформацією з санкцій.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Передбачається, що також буде створена система оповіщення про порушення санкційних обмежень та визначено єдиний контакт для звернень з питань санкцій.

Європейська комісія вважає, що система стане гарантом ефективності обміну даними між державами-членами Євросоюзу з питань реалізації обмежувальних заходів.

Крім цього, буде організована служба для анонімного оповіщення про випадки обходу санкцій Євросоюзу.

Нагадаємо, в середині грудня Євросоюз затвердив третій пакет санкцій проти режиму Лукашенка в Білорусі.

Пізніше Міністерство закордонних справ Білорусі заявило, що підготувало відповідні санкції проти ЄС.

На днях в Раді ЄС заявили, що ще п'ять країн приєдналися до санкцій Євросоюзу проти Білорусі. Зокрема, Албанія, Північна Македонія і Чорногорія, а також Ісландія і Норвегія.