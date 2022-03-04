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ЄС має намір обмежити права Росії в МВФ аж до виключення, - Reuters

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Україна, П'ятниця 04 березня 2022 16:41
ЄС має намір обмежити права Росії в МВФ аж до виключення, - Reuters Фото: МВФ (gettyimages.com)
Автор: Олександр Білоус

Чиновники Європейського Союзу вивчають питання про обмеження впливу Росії і доступу до фінансів у Міжнародному валютному фонді після її вторгнення в Україну. Це посилить тиск на російську економіку і фінансову систему, а також стане важливим символічним кроком, що поглиблює міжнародну ізоляцію Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Один з розглянутих варіантів - повністю виключити Росію з організації, яка виступає в якості кредитора останньої інстанції, заявили офіційні особи ЄС, хоча деякі відзначають, що це буде складно, якщо не неможливо.

"Йде дискусія, але повне виключення Росії, ймовірно, нереально через необхідний кворум", - сказав один з високопоставлених чиновників єврозони, маючи на увазі необхідність широкої підтримки з боку країн, включаючи Китай.

Інші варіанти, що розглядаються, включають призупинення права голосу Росії, а також блокування її доступу до спеціальної валюти МВФ, спеціальних прав запозичення, заявили офіційні особи.

Росія опинилася в економічній ізоляції після того, як російські війська вторглися в Україну, здійснивши найбільший напад на європейську державу з часів Другої світової війни.

Обмеження Росії у МВФ може бути частиною чергового раунду санкцій, оскільки війна в Україні йде вже другий тиждень.

Росія вже постраждала від заморожування активів свого центрального банку, заборони на доступ в повітряний простір ЄС, Канади і США, видалення ряду її банків з міжнародної платіжної системи SWIFT і санкцій щодо групи російських олігархів.

Сполучені Штати та ЄС тепер стурбовані тим, що Москва, позбавлена більшої частини своїх резервів у розмірі 630 мільярдів доларів, може отримати доступ до резервів МВФ у розмірі 17 мільярдів доларів, які вона отримала минулого року, коли МВФ збільшив їх для боротьби з пандемією COVID-19.

Офіційні особи підтвердили, що, хоча обговорювалося обмеження прав Росії на членство у МВФ і блокування її доступу до SDR, дискусія була ще більш широкою, що стосується членства Москви.

"Йде дискусія про те, щоб виключити Росію з усіх міжнародних фінансових інститутів", - сказав другий високопоставлений чиновник єврозони, додавши, що обговорення МВФ в основному стосувалося того, як перешкодити Москві використовувати свої SDR.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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