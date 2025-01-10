ЕС перечислил Украине первые 3 млрд евро за счет российских активов

"Это первый транш средств от Евросоюза, которые обеспечены доходами от российских замороженных активов", - написал он.

По его словам, Украина направит этот ресурс на приоритетные бюджетные расходы.

Шмыгаль отметил, что в целом инициатива стран G7 ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долларов, из которых 20 млрд долларов предоставит Европейский Союз.

"Таким образом воплощаем в жизнь принцип "Россия заплатит", и усиливаем финансовую устойчивость Украины в 2025 году", - добавил он.

Напомним, Украина уже начала получать средства по программе Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Это механизм, который предусматривает получение от стран G7 50 млрд долларов с последующим погашением за счет доходов от использования замороженных российских активов.

Запланировано получить 20 млрд долларов от США, 20 млрд долларов от ЕС, 3 млрд долларов от Великобритании, 3,7 млрд долларов от Канады и 3 млрд долларов от Японии.

Особенность программы заключается в возможности направления части этих средств (от ЕС и Великобритании) непосредственно на оборонные нужды.